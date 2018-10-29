Врачи объяснили, почему нужно употреблять имбирь

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Корень этого растения очень полезен для здоровья.Имбирь можно заваривать как чай, добавлять в блюда в виде измельченного порошка и даже засахаривать. Этот богатый многообразными фитохимикалиями продукт нередко называют «домашним лекарством» за способность давать целебные эффекты при различных заболеваниях.С какими из приписываемых имбирю свойств готова согласиться наука? Ученые подтверждают то, что имбирь недаром рекомендует для борьбы с тошнотой. Проводилось исследование, в рамках которого эффекты имбиря и плацебо тестировались на курсантах морского флота. Оно показало: те, кто употреблял имбирь, демонстрировали меньше симптомов морской болезни, включая рвоту и тошноту.Также ученые не спешат называть мифом теорию об особенной полезности имбиря для сердца. Согласно результатам двойного слепого контролируемого клинического исследования, имбирь проявляет существенное гиполипидемическое воздейтвие на органы сердечно-сосудистой системы (то есть, снижает содержание угрожающих тромбозами триглицеридов и холестерина в крови по сравнению с плацебо). Употребление имбиря однозначно является действенной профилактикой атеросклероза и сердечного приступа, уверены научные специалисты.Другое исследование, в котором использовались капсулы с сушеным имбирем, подтвердило, что это пряное растение хорошо успокаивает мышечную болезненность, спровоцированную непривычной для человека физической активностью. Болеутоляющие свойства имбиря соотносятся с его способностью уменьшать интенсивность воспаления.Помимо того, было обнаружено, что имбирь эффективно содействует потере лишних килограммов. Его употребление увеличивает термические эффекты пищи, интенсифицируя процесс производства энергии организмом и увеличивая расход жировой ткани для ее выработки, пояснили исследователи. Снижается при этом и потребность в еде, человек меньше поглощает разные закуски и калории.Исследовательским путем было установлено и то, что компонент имбиря гингерол способен уничтожать раковые клетки молочной железы, причем не повреждая своим токсичным эффектом нормальных клеток. Также в лабораторных условиях проявлялась способность экстракта имбиря может ингибировать (тормозить) рост опухолей рака поджелудочной железы.