Названы домашние предметы, способные вызвать рак

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С каждым годом количество опухолевых заболеваний среди россиян постоянно растёт, и тем важнее выявлять факторы риска. Эксперты назвали некоторые домашние предметы, которые могут спровоцировать рак.Все мы довольно часто пользуемся освежителями воздуха, особенно в санузлах. Однако необходимо знать о том, что в их аромате содержатся вредные компоненты. Именно поэтому будет нелишним подумать о каких-то других способах вентиляции, например, о включении вытяжки или об использовании окон.Наволочки из хлопка повышают вероятность развития рака, поскольку хлопок является превосходной питательной средой для пестицидов и инсектицидов. Для защиты хлопка от вредителей фермеры также использует и гербициды. Исследователи выяснили, что эти химические вещества связаны с повышенным риском рака, поскольку содержат активный ингредиент под названием глифосат. Лучше почаще менять наволочки и переключаться на какие-то другие материалы.Ещё один опасный компонент - обыкновенная краска. Особенно те ее разновидности, которые содержат летучие органические компоненты. Проведённое в этом году исследование показало, что из-за воздействия краски некоторые художники, маляры и другие люди, частные использующие краски, имеют повышенный риск опухолей мочевого пузыря, полости рта, поджелудочной железы и легких, а также лейкозов.Обратите особое внимание на свою мебель. Довольно часто синтетическая кожа изготовляется из пластического полимера под названием поливинилхлорид, который вреден для нашего здоровья. Именно поэтому мебель из синтетической кожи лучше не использовать. Также опасна мебель, изготовленная из древесноволокнистых плит средней плотности, которые содержат токсические химические вещества.