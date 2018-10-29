Не очень напряженные физические упражнения улучшат зрение

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Всем известен старинный народный способ улучшить зрение – побольше есть моркови. Ученые подтвердили, что народный рецепт имеет полное основание благодаря витаминам и химическим веществам, содержащимся в моркови и улучшающим зрение.Сейчас ученые советуют для улучшения зрения следить не только за питанием, но и за физическим состоянием. Хорошо видеть, утверждают они, можно и при помощи физических упражнений.Правда, в отношении зрения важно дозировать физическую нагрузку. Хорошо видеть помогают лишь упражнения низкой интенсивности. Имеется и объяснение, пишет Mail on Sunday: занятия спортом низкой интенсивности активизируют работу области головного мозга, отвечающей за получение и обработку визуальной информации. В переводе на простой язык это означает улучшение зрения.К выводу, что для улучшения зрения следует прибегать не к интенсивным нагрузкам типа бега, быстрой езды на велосипеде или плавания, а к нагрузкам низкой интенсивности, например, неторопливой ходьбе американские ученые пришли после исследования. В ходе экспериментов, в которых участвовали 18 добровольцев, проверялась работа сердца и головного мозга при езде на велотренажере. При этом участники выполняли попеременно упражнения низкой и высокой интенсивности, то есть крутили педали то медленно, то быстро.«Мы утверждаем,- пишет в журнале Journal of Cognitive Neuroscience руководитель исследования, профессор Барри Гисбрехт,- что увеличение активности приводит к более избирательному восприятию мозгом визуальной информации».В 2014 году было проведено еще одно интересное исследование. Оно показало, что при помощи физической активности мыши могут успешно бороться со слепотой. О том, что для зрения очень важна интенсивность занятий спортом, говорят и сами спортсмены. Известно, что бегуны после пробежек жалуются на временное ухудшение зрения ввиду снижения давления, обезвоживания организма и даже дефицита питательных веществ.