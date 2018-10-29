Медики назвали привычки, "убивающие" желудок

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Диетолог назвала семь вредных привычек в питании, которые серьезно вредят желудку.Запивать еду, начинать прием пищи с жирных и тяжелых продуктов, употреблять на ужин мясо, орехи и хлеб, устраивать перекусы - киевский терапевт-диетолог Татьяна Фиалкова рассказала о семи главным вредных привычках в питании, которые вредят желудочно-кишечному тракту.Семь главных вредных привычек, по мнению специалиста, выглядят так.«После основного приема пищи употреблять фрукты и другие сладостями. Это приводит к метеоризму, плохому усвоению еды. Фрукты лучше употреблять отдельно, или же – до основного приема пищи, как аперитивПосле большой пищевой паузы торопливо жевать и начинать прием пищи с жирной, тяжелой и особенно холодной еды (приготовленные холодные блюда с жиром, орехи, жирная рыба, жирный холодный десерт, грибы с жиром). Если после завтрака второй полноценный прием пищи происходит вечером, лучше начинать его с теплого чая, а затем - с растительной пищи. Нужно подготовить желудочно-кишечный тракт к работе, снять спазм гладкой мускулатуры теплотой и дать время ему на секрецию пищеварительных соков.Запивать пищу, или выпивать напитки в первые два часа после еды. В таком случае нарушается процесс переваривания пищи, что способствует развитию и усугублению синдрому избыточного бактериального роста.Испытывать сильные эмоции во время еды. Лучше успокоиться, попить теплую воду или травяной чай. а к трапезе приступать с мыслями только о еде. В идеале.Перекусывать между регулярными приемами пищи. это способствует развитию инсулинорезистентности и набору веса.Есть на ужин мясо, творог, жирную рыбу, грибы, хлеб. Эти продукты провоцируют синдром избыточного бактериального роста, повышая нагрузку на почки и печень.Есть не свежеприготовленную пищу. Вспоминаем главное правило аюрведы, не лишенное глубокого смысла: приготовленная, но остывшая пища пользы организму не приносит!».