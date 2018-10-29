5 эффективных способов запомнить все

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Накануне сложного экзамена или важной презентации мы проводим дни и ночи напролет, пытаясь запомнить огромное количество информации. Зубрим даты, имена героев сражений, выручку компании за несколько предыдущих лет. Но что, если есть более простые и действенные методики? Предлагаем опробовать способы, эффективность которых доказана опытным путем.1. Проговаривайте вслухКанадский профессор психологии Колин Маклауд провел эксперимент и доказал, что лучший способ запомнить что-то — произнести это вслух. Он считает, что если вы не только услышали информацию, но и проговорили ее, она сохранится в долгосрочной памяти.Чтобы доказать это, он собрал 4 группы людей и предложил им разные способы усвоения текста. Одни читали про себя, вторые — вслух. Третья группа слушала записи своих голосов, а четвертая — записи чужих голосов, читающих текст. В итоге оказалось, что те, кто читал вслух, запомнили больше всего информации. Те, кто слушал записи собственного голоса, были на втором месте, а меньше всего запомнили те, кто читал про себя.2. Играйте в ассоциацииЦвета радуги проще запомнить с помощью фразы «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Также с помощью ассоциаций можно выучить любую историческую дату. Например, если представить, что единица похожа на дерево, семерка — на топор, а тройка — на гусарские усы, то легко запомнить, что усатый Петр I вырубил лес и построил Санкт-Петербург в 1703 году.Новые цифры проще учить в связке с теми, что вы уже знаете. Например, все знают, что олимпийский мишка улетел в московское небо в 1980 году. Любопытно, что ровно за 600 лет до этого состоялась Куликовская битва. Ассоциации пригодятся и при изучении иностранных слов. Например, английское look («смотреть») звучит, как русский «лук». Свяжите две ассоциации, и получится: «Если смотреть на лук, будут слезиться глаза». И вот уже слово в вашей памяти.3. Вволю спитеВ 2016 году французские ученые провели эксперимент и сделали приятное открытие: запоминанию информации помогает сон между занятиями. Они предложили двум группам выучить несколько слов на суахили, проводя по две сессии в день. Одна группа занималась утром и вечером того же дня, а вторая начинала занятия вечером, затем отправлялась спать, а утром следующего дня продолжала изучение языка. Результаты показали, что вторая группа усваивала новые слова быстрее и лучше первой.Позже ученый университета Пьера и Марии Кюри в Париже Томас Андриллон вместе с коллегами доказал, что человек может усваивать информацию даже в состоянии сна. Правда, это касается только фазы быстрого сна, во время которой мы видим сновидения. А вот бессонные ночи перед экзаменами не только не помогают выучить предмет, но и могут привести к провалу. Усталость отрицательно сказывается на внимательности и реакции человека.4. Ешьте яйца, шоколад и мятуВ Школе медицины Бостонского университета доказали, что употребление куриного мяса и яиц улучшает память. Все дело в холине — витамине группы В, который замедляет процессы старения в головном мозге.Ученые американского Центра изучения болезни Альцгеймера советуют приправлять еду куркумой. Эта приправа — отличная профилактика болезни, она влияет на остроту и ясность ума. А приятный запах мяты — свежего листочка, чая или даже перечной конфетки — повышает концентрацию.Кроме того, для улучшения памяти исследователи советуют есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: рыбу, грецкие орехи, растительные масла. И шоколад, желательно с высоким процентом содержания какао. Входящие в его состав флавоноиды улучшают работу мозга.5. Учитесь расслаблятьсяПеред ответственным экзаменом или выступлением, для которого вы все это учите, важно успокоиться. Кому-то поможет утренняя пробежка, кому-то — теплые слова близких. Один из действительно эффективных способов расслабиться — понаблюдать за птицами. Или поиграть в тетрис: бессмысленное повторение простых действий помогает справиться даже с посттравматическим расстройством, не говоря уже о волнении перед презентацией или экзаменом.