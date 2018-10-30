Назван идеальный продукт для употребления перед сном

Сотрудники Университета Флориды определили, что перед сном очень полезно есть творог. Такая привычка способствует укреплению здоровья, смогли удостовериться ученые.Американские специалисты проводили эксперимент с участием женщин старше 20 лет. По заданию ученых они употребляли прессованный творог за 30-60 минут до отхода ко сну. Исследователей интересовало, как употребление творога в это время суток может сказываться на физиологии организма (в частности, отслеживались изменения в метаболизме и состоянии мышц).В результате авторы проекта заключили, что употребление творога по своему эффекту сопоставимо с употреблением протеиновых коктейлей. Иными словами, творог помогал активизировать обмен веществ и делал мышцы крепче, что позволяло участницам становиться стройнее.«Хотя мы смогли заметить пользу для здоровья именно прессованного творога, исследования в отношении других полезных продуктов вроде фруктов и овощей, содержащих массу ценных витаминов и минералов, на наш взгляд, могут дать похожие результаты», - отметили ученые.