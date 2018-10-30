Дешевый овощ эффективно защищает от гипертонии

Тыква относится к продуктам, в чьем составе содержится большое количество диетических волокон, - их употребление на 40% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Если говорить о продуктах, которые обязательно нужно есть осенью, то тыква в их списке займет одно из первых мест. Этот овощ нужно есть каждый день, утверждают эксперты в области питания на страницах журнала Cosmopolitan. По их словам, тыква – это настоящий кладезь антиоксидантов, бета-каротина и других ценных для организма микроэлементов, делающих ее употребление действенным способом профилактики разных заболеваний.Тыква благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому она полезна при таких патологиях как отечность при дисфункции сердечной мышцы, повышенное артериальное давление, атеросклероз, подчеркнули эксперты.В частности, специалисты отметили: «Масло тыквенных семечек содержит фитоэстрагены, которые защищают от скачков кровяного давления - это превосходная натуральная защита от гипертонии».Помимо того, тыквенные семечки являются богатым источником цинка. По данным ВОЗ, дефицит цинка в организме увеличивает риск инфаркта. Специалисты организации рекомендуют для профилактики опасного нарушения съедать по 20 граммов тыквенных семечек в день.Также употребление тыквы позволяет снизить уровень «плохого» холестерина в крови, избавиться от отечности, укрепить иммунитет. Тыква отличается необычайно высоким содержанием витамина А, поэтому помогает улучшить состояние кожи и органов зрения, сделать крепче зубы и кости. Не стоит забывать и о том, что этот малокалорийный, но сытный продукт эффективно защищает от обострений голода и приступов переедания. В сочетании с зеленым яблоком тыква стимулирует физиологический тонус человека, а вместе с медом помогает при бессоннице и нервных потрясениях.