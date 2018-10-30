Как уберечь организм от простуды

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В осенне-зимний период риск заболеть простудными заболеваниями повышается особенно существенно. Врачи дали рекомендации о том, как сохранить здоровье в межсезонье.Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, что для защиты организма в сезон простудных инфекций важно придерживаться полноценного поливитаминного питания. Специалист считает полезным пройти обследование, которое бы показало, каких микроэлементов не хватает организму, и скорректировать в питание в соответствии с этими данными.Также, по словам специалиста, очень важны отдых и сон, прогулки на свежем воздухе. Необходимо учиться не поддаваться стрессу, не переживать слишком глубоко. Стресс истощает ресурсы организма – при этом легче подхватить простуду, да и протекать болезнь будет тяжелее.Другой эксперт, врач Виктория Савицкая, порекомендовала в сезон гриппа и простуды обязательно проветривать помещения. По ее словам, свежий воздух способен убить почти все основные вирусы в течение 30 минут. Кроме того, воздух полезно увлажнять, поскольку из-за отопления он в квартирах и офисах всегда пересушен, что негативно влияет на слизистые горла и носа, угнетает работу ворсинок эпителия.«Не лишним будет чаще поливать комнатные растения, которые также будут отдавать воздуху влагу. Еще один вариант – расставить живые цветы в вазах или просто емкости с водой», - посоветовала врач.Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, вредной едой.В осенне-зимний период риск заболеть простудными заболеваниями повышается особенно существенно. Врачи дали рекомендации о том, как сохранить здоровье в межсезонье.