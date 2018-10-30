Названы самые распространенные причины головной боли

Важная информация для тех, кто страдает от головных болей.Если вас беспокоит головная боль в висках, то обычно корень зла в интоксикации или инфекции. Причина может крыться в том, что вы работаете на вредном производстве, либо заболели гриппом, но даже не догадываетесь пока об этом.А вот головная боль в затылке - симптом шейного остеохондроза. Он получил широкое распространение. Заболевание диагностируют у большинства представителей сидячих профессий: секретарей, офис-менеджеров, дизайнеров, бухгалтеров, программистов. Также такой симптом может наблюдаться при гипертонии.Головная боль в области лба - признак защемления затылочного нерва, гайморита, фронтита, может наблюдаться у больных пневмонией. Беспокоит боль в глазнице. Вероятно, это мигрень, либо начинающаяся глаукома. Начните диагностику с проверки глазного дна у окулиста.Менее распространенные причины головной боли:Стресс.Аллергия.Менингит.Энцефалит.Паразитарные заболевания.Опухоли.Гипертонический криз, инсульт может начинаться с внезапного приступа головной боли. Мигрень характеризуется такими симптомами, как тошнота, реакция на яркий свет и резкие запахи. У женщин 30 лет такое заболевание встречается чаще всего. Обычно приступ при мигрени длительный - от 3 часов. Предвестники приступа: появление перед глазами ярких вспышек, колец и полос. Это называют аурой, и она бывает не у всех. Как такового лечения нет, лучше всего просто выявить провокаторы и избегать их. К примеру, мигрень может вызываться сигаретным дымом или любым другим резким запахом. Точная причина мигрени не выявлена, но замечено, что при приступах активность мозга и работа мозговых центров меняется, импульсы перестают нормально передаваться.Головная боль возникает у людей, длительно находящихся в одной позе. Например, такой давящей головной болью могут страдать водители и офисные сотрудники.Знаете ли вы?При менингите нельзя медлить с госпитализацией. Дополнительные его признаки: тошнота, рвота, температура +38 С. Для определения болезни выполняется ряд лабораторных анализов и специальных тестов.Синусовая головная боль сопровождает гайморит и фронтит. При этих болезнях могут беспокоить типичные признаки насморка: обильные выделения из носа, либо заложенность, нарушение обоняния.Боль в области лица в сочетании с головной болью дает основание доктору подозревать поражение тройничного нерва. Она усиливается при разговоре и приеме пищи, очень мучительная, резкая. Причина такого явления обычно в переохлаждении, стоматите или неправильном прикусе, запущенном кариесе. Далеко не всегда страдающим головными болями требуется помощь невролога, нужно решить проблему с зубами, и тройничный нерв перестанет вас беспокоить.Диагностика причин головной болиПомочь при головной боли может невролог, стоматолог и ЛОР.Основные методы диагностики:Рентген - чаще всего назначают при травмах.МРТ - высокоточный метод без лучевой нагрузки.КТ - присутствует лучевая нагрузка, метод хорошо подходит для анализа костных структур.УЗИ - хорошо подойдет для оценки кровотока.Анализы ПЦР, ИФА - назначаются при подозрении на инфекции и аутоиммунное поражение головного мозга.Что бывает, если головная боль не лечится вовремя?Если не выявить причину, то возможны лимфостаз и гипоксия, усиление приступов головной боли, нарушение трудоспособности, потеря интеллектуальных способностей и навыков самообслуживания. Обратите внимание, что последствия травм головы и шеи могут проявляться не сразу, а лишь спустя некоторое время. Поэтому обратитесь за помощью после удара или падения, пройдите качественную диагностику, не игнорируйте назначения докторов.Многие боятся, что причина головных болей - опухоль. Но это достаточно редкое явление. Обычно опухоли проявляют себя как-то еще - непрекращающейся рвотой или даже изменением личности, психическими расстройствами и когнитивными нарушениями.При нарушениях зрения, речи, координации подозревают инсульт. Чем раньше будет установлен диагноз, тем больше вероятность, что в дальнейшем человек не останется инвалидом. Повреждения и травмы, вирусные инфекции, воздействие солнца и переохлаждение могут вызывать аутоиммунное повреждение сосудов - артериит. Его лечением занимается невролог и ревматолог. Для определения аутоиммунных заболеваний назначают специальные анализы на антитела против собственных клеток организма. Излечить артериит полностью нельзя, но контролировать его можно и нужно. Обычно, при головных болях пройти обследование на артериит рекомендуют людям после 40 лет. Заболевание требует наблюдения офтальмолога, контроля остроты зрения.Лечение головной болиВам будут назначены таблетки, купирующие боль, мануальная терапия, если есть проблемы с позвоночником, массаж, ЛФК, остеопатия. Обратите внимание на наличие соответствующих сертификатов у остеопатов и мануальных терапевтов. Такие специалисты должны иметь как минимум среднее медицинское образование, прекрасно знать анатомию и физиологию человека.Иначе горе-специалист может навредить. Особенно капризна к любому физическому воздействию область шеи. У многих она повреждается еще при родах. Неграмотное, грубое воздействие травмирует шейные позвонки. Аккуратности требует и выполнение упражнений. Сейчас очень популярна йога. Но при головных болях некоторые асаны могут быть противопоказаны. Необходимо перед началом занятий советоваться с неврологом. Пользу окажут пешие прогулки, скандинавская ходьба и плавание.Существуют специальные центры, где оказывают комплексную помощь неврологи, ортопеды, вертебрологи, инструкторы по ЛФК. Вы можете обратиться туда за составлением комплексной программы лично для вас. Такие центры оснащены тренажерами, которыми вряд ли вы сможете воспользоваться дома, они достаточно громоздкие. Кроме того, самостоятельные занятия обычно менее эффективны, чем с инструктором. Упражнения очень мягкие и подходят для начального уровня физической подготовки. Они прекрасно укрепляют мышцы, решают большинство проблем с позвоночником без операции. Ключ к успеху - достаточное количество повторений и правильная техника выполнения.Лечебная схема назначается индивидуально. После лечения, чтобы не было повторения головной боли, как можно меньше старайтесь переутомляться, волноваться. Очень полезно в любое время года бывать на свежем воздухе. Недостаток кислорода может вызывать головную боль, вялость и апатию. Осенью и зимой дополнительный вред оказывает недостаток солнечного света. Если вы большую часть времени проводите в помещении, то можете столкнуться не только с головной болью, но и депрессией.Народные средства от головной болиМожно попробовать арома- и фитотерапию, различные компрессы и примочки. Но рекомендуем использовать такие способы только в дополнение к основному лечению. Свежий сок картофеля, калины обыкновенной с медом пьют по полстакана три раза в день при сильных головных болях регулярно. Затылок и лоб можно протирать от головной боли долькой чеснока или редиса.При мигрени довольно эффективны горячие ножные ванны. Добавляйте в воду отвары и настои душицы, чабреца, шалфея, мяты, подорожника. Эти же настои можно принимать внутрь по 2 столовых ложки до еды. Настой готовится очень просто: достаточно измельчить растения, и 2 столовых ложки смеси заварить в стакане кипятка.Проверенное средство от мигрени: разбивают в стакане свежее яйцо, заливают кипящим молоком доверху, быстро размешивают и пьют. Достаточно пить такой коктейль несколько дней подряд, чтобы прекратить мучительные приступы.Вместо послесловия: головная боль боится оптимистовКак видите, в лечении головных болей самое главное - правильно установить их причину. Секрет успеха в преодолении этого симптома - хорошая физическая форма, отсутствие стрессов, достаточное количество свежего воздуха и солнечного света. Большинство случаев головной боли можно вылечить, выполняя советы по режиму работы и отдыха. Возможно, нужно сменить место или график работы.Также замечено, что у людей, занимающихся творчеством, имеющих домашних животных, у оптимистов - головной боли не бывает даже при весьма насыщенной жизни. Аутотренинги, медитация - это то, что стоит попробовать для преодоления стресса. Лично автору этой статьи помогает наблюдение за аквариумными рыбками и улитками. Это здорово успокаивает. Туризм, выезды на природу можно практиковать в любом возрасте. У нас множество интересных мест и маршрутов. Что это дает? Насыщение кислородом, хорошее настроение и физическую форму. А там и до полного избавления от головных болей недалеко.