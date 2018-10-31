Диетологи подсказали, как "сбросить" 10 кг за неделю

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Эффективная диета для похудения без вреда для здоровья.Красивая и подтянутая фигура – это то, о чем мечтает каждая девушка.Но к сожалению, не всегда находится время для посещения фитнес центров, спортивных залов или для тренировок в домашних условиях.В таком случае отличным помощником в борьбе с лишними килограммами может стать правильно подобранная и сбалансированная диета.Главный принцип любой диеты основан на том, чтобы питаться часто, но маленькими порциями. И кроме этого, рацион питания должен быть разнообразным и состоять из продуктов, богатых всеми необходимыми витаминами и питательными веществами. Именно на таких условиях построена такая диета, как «Любимая».Принципы «Любимой» диеты1. Первый день – питьевой. Из названия следует, что в этот день необходимо употреблять жидкие продукты – соки, чаи, кисломолочные напитки, такие как йогурты или кефир. Можно добавить в рацион куриный бульон.2. Второй день – овощной. Рацион этого дня может состоять из любых овощей. Наиболее популярные огурцы, томаты, капуста и морковь.3. Третий день, как и первый, питьевой.4. В четвертый день полагается есть фрукты. Например, яблоки, апельсины и бананы. Этот день – фруктовый.5. Пятый день можно назвать белковым. В ход идут яйца, творог и куриная грудка.6. Шестой день – питьевой.7. В седьмой день необходимо начать плавный выход из диеты и постепенно вернуться к обычному питанию. Можно употреблять нежирные супы и мясо, яйца, овощные салаты, легкие гарниры и фрукты.Диета довольно эффективна и рассчитана на сброс веса до 10 килограммов за неделю. Рацион рассчитан таким способом, что в процессе похудения не возникает усталости, головокружений и нехватки сил.