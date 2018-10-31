Названо одно из самых полезных лакомств для желудка

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Польза мармелада для здоровья организма сравнима с пользой шоколада.Мармелад непременно нужно включить в свой рацион питания.Его употребление способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, накопление которых приводит к развитию опухолей.Мармелад самом деле гораздо полезнее, чем предполагалось ранее. По словам медиков, употребление мармелада и похожих джемов, конфитюра оздоравливает организм. При условии, что этим лакомством не злоупотребляют.Исследователи провели серию экспериментов, которые показали, что употребление мармеладных изделий положительно влияет на состояние органов желудочно-кишечного тракта, улучшает работу желудка.Но главный целебный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсичных компонентов и холестерина, сообщили специалисты."Польза мармелада для здоровья организма сравнима с пользой шоколада. Шоколад, пожалуй, занимает первое место среди всех сладостей по популярности, и превосходит мармелад в том, что является сильным антидепрессантом. Но мармелад имеет другое преимущество - его калорийность гораздо ниже, чем в шоколада, поэтому он безопасен для фигуры ", - говорят врачи.