Названы напитки, которые могут спровоцировать атрофию мозга

Ученые связали употребление газировки и атрофию мозга.Злоупотребление газировкой может вызвать проблемы с памятью, а также уменьшить объем мозга.Это выяснили ученые, опубликовав свое исследование в журналах Stroke и Alzheimer’s & Dementia.Согласно одному из них, люди, ежедневно употребляющие диетическую газировку, в три раза чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, кто вообще ее не пьет. В исследовании приняли участие около 4300 человек возрастом от 45 лет, которых ученые трижды за семь лет опрашивали, собирая данные о количестве употребляемой газировки и случаях инсульта и развития слабоумия.Другое исследование, проведенное теми же учеными, демонстрирует уменьшение объема мозга у тех, кто пил диетическую газировку хотя бы раз в день. В том же исследовании отмечается, что употребление сладких напитков, как газировок, так и фруктовых соков, тоже уменьшает объемы мозга и ухудшает память. Здесь выводы делались на основе опроса 4000 человек о потребляемых напитках и сканировании их мозга.Отмечается, что причины, по которым диетические напитки оказывают отрицательное влияние на мозг, пока не ясны до конца, но исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Так что попытки сократить количество потребляемых калорий с помощью напитков с искусственными подсластителями в итоге все равно негативно сказывается на здоровье. Вместо них исследователи рекомендуют пить обычную воду.