Медики рассказали, к чему приводит чрезмерное потребление соли

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Потребляя много соли, вы будете чаще ходить в туалет.Некоторые люди с завидной регулярностью встают по ночам в туалет. Понять природу данного явления взялись ученые из Японии.Японские специалисты провели ряд исследований, которые показали, что основной причиной ночных подъемов в туалет является чрезмерное употребление соли. Известно, что частое ночное мочеиспускание в медицине называется никтурия и страдают от нее в основном люди после 60-ти лет.Такое ночное пробуждение практически всегда сопровождается нарушением сна и в целом негативно влияет на здоровье человека. Для проверки своих предположений исследователи изучили 300 добровольцев, в рационе которых постепенно снижали количество потребляемой соли. В результате оказалось, что в процессе снижения ее потребления, начали уменьшаться и ночные подъемы в туалет.Эксперимент длился около трех месяцев, а его результаты показали, что и дневные, и ночные походы в туалет у пациентов уменьшились в среднем в два раза. При этом 98 человек, которые, как и раньше, употребляли больше соли, чем обычно, посещали туалет по-прежнему. Количество потребляемой соли, как правило, не считается причиной никтурии. Обычно врачи обращают внимание на объем воды, которую пациенты выпили перед сном, а также на проблемы с мочевым пузырем и предстательной железой у мужчин.Напомним, что ранее установлено, что когда человек стареет, происходят гормональные изменения, заставляющие ночью производить больше мочи. У мужчин с возрастом также начинает расти предстательная железа. Увеличенная простата может давить на пузырь и увеличивать потребность в мочеиспускании.Но это еще не все. Никтурия может быть признаком другой проблемы со здоровьем, например, диабета, проблем с сердцем или связанного со сном состояния, такого как апноэ (храп) во сне.Медики рекомендуют употреблять в день не более 6 граммов соли для баланса в организме взрослому человеку и 2 грамма ребенку.