Сгустки в крови: 8 тревожных симптомов!

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Сгустки в крови образуются в результате того, что кровь меняет свое жидкое состояние на желеобразное или даже полутвердое. Когда они появляются внутри кровеносных сосудов, наше здоровье и жизнь оказываются под угрозой.Когда сгустки в крови отделяются от стенок сосудов, они могут частично или полностью заблокировать артерию или вену. Данное явление известно под называнием тромбоз.А поскольку все наше тело связано кровеносными сосудами, сгусток крови может «направиться» куда угодно, и это очень опасно. Если он блокирует путь к сердцу, мозгу или легким, то у человека может случиться эмболия или инсульт.Сгустки в крови бывают двух типов:Артериальные. Те, что образуются в артериях и не позволяют кислороду поступать в главные органы.Такие сгустки крови могут вызвать бесчисленное множество осложнений, начиная от сильных болей, и заканчивая сердечным приступом, инсультом, параличом.Венозные. Эти сгустки медленно формируются в венах, поэтому и симптомы появляются постепенно.Чаще всего они образуются в руках, ногах или области таза. Как правило, эти сгустки остаются неподвижными, но риск того, что «тромб оторвется» есть всегда, так что здоровье под угрозой.Факторы риска образования тромбовВот некоторые ситуации и привычки, которые могут увеличить риск образования сгустков в крови:Пребывание в одном положении в течение длительного времени препятствует нормальному кровообращению, так как сосуды сжимаются.Длительные поездки (более 4 часов) также могут стать причиной образования тромбов. Это связано с тем, что в положении сидя кровь не циркулирует по всему телу должным образом.Длительный отдых (в положении лежа)Прием некоторых противозачаточных таблеток.Семейный анамнезМалоподвижный образ жизниПреклонный возрастОжирениеКурениеСгустки в крови: на что стоит обязательно обратить внимание1. Необъяснимый кашель и трудности с дыханиемСгусток крови в легких затрудняет процесс оксигенации этих органов: приток кислорода становится медленным, что приводит к увеличению сердечного ритма.Ускоренное сердцебиение, которое сопровождается затрудненным дыханием, обычно интерпретируется как предупреждающий сигнал легочной эмболии.2. Перепады настроенияТакие симптомы, как раздражительность, спутанность сознания, галлюцинации или судороги, могут указывать на наличие артериального тромбоза в мозге.Это происходит тогда, когда сгусток крови блокирует регулярный поток кислорода и глюкозы, в результате чего мозг перестает функционировать должным образом.3. УсталостьПри наличии сгустков в крови организм активизирует свои защитные силы, что заставляет нас испытывать чувство неимоверной усталости.Причинами такого физического истощения могут быть разные заболевания, и диагностика весьма затруднительна. По этой причине при наличии данного симптома следует быть очень внимательными к появлению других.Очень часто люди чувствуют себя уставшими без видимой на то причины, даже если они прекрасно спали всю ночь.4. Отеки в конечностяхДанное состояние известно как тромбоз глубоких вен. Оно препятствует нормальной циркуляции крови и приводит к тому, что кислород не поступает в необходимом количестве в жизненно важные органы.Вам следует быть особенно осторожными, если такая отечность развивается быстро и сопровождается болевыми ощущениями. Только не путайте такие отеки с задержкой жидкости в организме, это разные вещи.5. Боль в руке или ногеЭта боль, как правило, локальная и пульсирующая. Болевые ощущения возникают, когда вы идете или сгибаете конечности.Иногда это сопровождается ощущением онемения.6. Расширенные веныСами по себе расширенные вены не вызывают осложнений и не представляют серьезных проблем. Но если сгусток крови оказывает давление на кровеносные сосуды, это может привести к внутренним разрывам и кровотечениям (появлению синяков).Иногда в результате венозного тромбоза развивается варикозное расширение вен.7. Красные полосы на кожеЕсли у вас на коже вдруг появились красные полосы или линии вдоль вен, то необходимо быть внимательными к другим симптомам.Следите за изменениями своего настроения и другими признаками, чтобы исключить возможность артериального тромбоза. А такие красные полосы еще делают конечности теплыми на ощупь.8. Повышенная температура телаЕсли сгустки крови попадают в кровоток, это может вызвать лихорадку. Такое недомогание обычно сопровождается повышенным потоотделением, тремором, головными болями, обезвоживанием, общей слабостью и отсутствием аппетита.Рекомендации: как предотвратить образование сгустков в крови?Постарайтесь употреблять продукты питания, богатые витаминами B3, C и E, такие как чеснок, к примеру. Еще в вашем рационе должны быть такие минералы, как цинк, магний, марганец и различные минеральные добавки. Это будет способствовать хорошему кровообращению.Бросайте курить (если вы курите). Эта вредная привычка повышает риск образования тромбов.Следите за своим весом, не забывайте про пользу физических упражнений.Ожирение и малоподвижный образ жизни являются главными причинами инфарктов из-за оторвавшихся тромбов.Кроме того, будьте осторожны с приемом оральных контрацептивов, так как некоторые гормоны повышают свертываемость крови.