Этот простой совет поможет избежать проблем с сердцем

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Ученые советуют уделять легким физическим упражнениям не меньше 7 минут в день.Пациентам с болезнями сердца рекомендуются легкие физические упражнения. Об этом говорится в исследовании, представленном в Торонто в рамках канадского Конгресса по сердечно-сосудистым заболеваниям (Canadian Cardiovascular Congress), проходившем 20-23 октября.По данным исследования, сердечники много времени проводят сидя, лежа, или смотря телевизор. Между тем, как отмечают ученые, в действительности пациенты с болезнями сердца должны вставать и двигаться каждые 20 минут, из которых как минимум 7 минут должно отводиться физическим упражнениям. Даже такие простые действия, как вставание и ходьба в обычном темпе, будут сжигать более 770 ккал в день.В исследование были вовлечены 132 пациента с ишемической болезнью сердца, средний возраст которых составил 63 года. Все они в течение пяти дней и по 22 часа в сутки носили датчик физической активности, который регистрировал количество энергии, затрачиваемой во время физической активности. Помимо этого, измерялось количество и продолжительность активного и неактивного периодов.Между тем с озвученными выводами согласны далеко не все эксперты. Так, профессор Джоп Перк (Joep Perk) из Европейского кардиологического общества указывает, что исследование носило наблюдательный характер, и проводилось без контрольной группы. «Тем не менее, регулярная физическая активность является ключом к здоровой жизни, вне зависимости от того, касается это пациентов с сердечными заболеваниями, или нет», - отметил он.По мнению профессора Джерена Бэкса (Jeroen Bax), бывшего президента Европейского кардиологического общества (ЕКО), сидячий образ жизни негативно влияет на половину населения мира. Согласно рекомендациям ЕКО по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, еженедельно необходимо как минимум 150 минут умеренной физической активности или 75 минут повышенной активности.