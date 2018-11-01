Названы 7 главных полезных свойств морковного сока

Такой сок полезен не только для зрения.Морковный сок не пьет почти никто. А зря! Пищевые волокна, бета-каротин, антиоксиданты - морковь просто переполнена полезными для организма веществами. Вот ее основные преимущества.Укрепляет иммунитетВ сезон болезней это особенно важно. Помимо здорового питания, сна и спорта, можно выпить стакан морковного сока, в котором много витамина С. А его, как известно, организм сам вырабатывать не умеет.Улучшает зрениеОб этом знают почти все, и это правда: витамин, А - не только мощный антиоксидант, но и важный питательный ресурс для глаз. Недостаток витамина, А вызывает ночную слепоту.Помогает не есть вредную пищуКогда хочется чем-то перекусить, можно схватить конфетку или чипсы. Но если вместо этого выпить морковного сока, то чувство насыщения останется надолго. В стакане сока больше 2 г белка и пищевых волокон, так что это прекрасный перекус.Улучшает состояние кожиБлагодаря витаминам, А и С кожа быстрее заживает, в ней образуется больше коллагена, а клетки становятся более здоровыми.Помогает контролировать давлениеЕсли ты страдаешь от гипертонии, морковный сок обязательно поможет. Калий помогает убрать негативное влияние солей и держать давление под контролем. Также калий полезен для сердца.Помогает при проблемах с желудкомМорковный сок поможет, если пучит живот: снижает количество газов и способствует нормальному пищеварению.Снижает холестеринПомимо давления, морковный сок помогает держать под контролем уровень холестерина, что благотворно влияет на здоровье организма в целом. Если тебе не нравится морковь в виде сока, ешь ее просто так, этот вариант ничем не хуже.Зато в сок можно добавить, например, сливки - и получить полноценное блюдо на завтрак!