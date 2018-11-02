Назван самый важный для сердца и мозга витамин

Витамин D благоприятно влияет на зубы.Элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.Витамин D назвали самым важным для сосудов и сердца. Выносливость сердечно-сосудистой системы имеет прямую зависимость от этого витамина, говорится в исследовании Университета Вирджинии из США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.Также исследователи утверждают, что витамин D благоприятно влияет на зубы, кости, снижает вероятность инфаркта. Помимо прочего, этот элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.Как подчеркивают ученые, витамин D синтезируется в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с продуктами питания.