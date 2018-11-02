Ученые научат рак самоуничтожаться

Ученым только надо научиться запускать этот механизм у пациента без вреда для организма в целом.Специалисты Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили в РНК универсальный код уничтожения злокачественных клеток. Открытие поможет в лечении даже агрессивных форм рака в будущем.Ученые выяснили, что способность бороться с опухолями заложена природой. В частности, исследователи обнаружили, что в каждую клетку РНК и микроРНК в организме человека встроен механизм, который может вызывать самоуничтожение злокачественных клеток.Рибонуклеиновая кислота - РНК - является одной из трех основных макромолекул, содержащихся во всех живых организмах. РНК, как и ДНК, состоит из длинной цепи и играет важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов.Способность бороться с раком, заложенная в организме «по умолчанию», даст возможность запускать лечение онкологии без химиотерапии и другого вмешательства, несущего осложнения и побочные недомогания. А главным преимуществом такого способа является то, что ни один из видов рака не может мутировать и создать устойчивость к методу лечения.Для этого они планируют создавать искусственные микроРНК, которые после введения в организм человека, будут запускать процесс самоуничтожения злокачественных клеток.