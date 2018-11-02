Диетологи подсказали, как "сбросить" 2 кг за три дня

"Авокадодиета" - новый тренд в похудении.Польза авокадо для похудения заключается в том, что в его мякоти много витаминов и минеральных веществ микроэлементов, антиоксидантов, клетчатки, минеральных солей.Также в авокадо приличное количество фолиевой кислоты, магния и калия, которые благотворно влияют на жировой обмен, сердечно-сосудистую систему, процессы кроветворения. ??Авокадо занимает важное место в числе жиросжигающих продуктов, хотя является продуктом с высоким содержанием полезных жиров. Как возможен такой парадокс? Дело в том, что в авокадо содержится натуральная аминокислота L-карнитин. Она то и способствует сжиганию жира и повышает обмен веществ в организме. Помимо этого, L-карнитин увеличивает производство энергии в клетках мышц и улучшает циркуляцию крови.Кстати, эту аминокислоту сейчас очень популяризируют в спортивном питании. А жир, содержащийся в авокадо - мононенасыщенный, а именно эти жиры по исследованию ученых способствуют похудению.Принцип "авокадодиеты" прост: заменяй свой ужин на 2 авокадо и 100 творога. Похудение гарантированно!