Как помочь организму при первых признаках простуды

Соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок

При первых признаках простуды лекарства не нужны. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Единственное, что станет эффективным лечением на первом этапе – это постельный режим и обильное питье, подчеркнула она.

На своей странице в соцсети руководитель украинского минздрава посоветовала не бежать в аптеку за лекарствами при первых признаках простуды. Ульяна Супрун утверждает, что для борьбы с простудой у человеческого иммунитета системы достаточно ресурсов, - поэтому ему необходимо дать возможность справиться с недугом самому.

Чтобы организм мог как можно эффективнее бороться с вирусом, будет полезным создать ему для этого благоприятные условия, напомнила министр.

«Соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте больше жидкости, снижайте температуру тела (если она выше 38,5 градусов). В международных протоколах при лечении ОРВИ в первую очередь советуют принимать парацетамол (для снижения температуры) в сочетании с ибупрофеном», - поделилась рекомендацией по лечению простуды Ульяна Супрун.

Также она отметила, что за рубежом не применяют таблетки от боли в горле и от кашля. Свою эффективность эти препараты так и не доказали: все, что делают такие лекарства, лишь временно снимают неприятные симптомы.

Супрун подчеркнула, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, в этом случае лишь увеличивается риск осложнений. Но если у человека не ОРВИ, а грипп, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, отметила она. Отличить грипп от простуды можно по очень быстро развивающимся симптомам – это высокая температура, ломота в теле и боль в глазах, озноб.
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