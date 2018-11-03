Излучение мобильника вызвало рак мозга и сердца во время эксперимента

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Грызуны получали разные дозы облучения.В ходе эксперимента ученых из Национального института гигиены окружающей среды США имитируемое излучение телефона спровоцировало у животных рост злокачественных опухолей в мозге и сердце. Специалисты пришли к выводу о том, что вызывать развитие рака способны радиоволны, используемые в работе 2G и 3G сотовых телефонов.В эксперименте ученых было задействовано почти 200 крыс и мышей, предрасположенных к развитию рака. Грызуны жили в клетке, при этом среда их обитания имитировала воздействие антенн мобильника. Часть этих животных была рождена самками, которые подвергались такому воздействию во время беременности.Два года назад специалисты уже ставили похожий эксперимент с влиянием имитируемого радиоизлучения мобильных телефонов на организм крыс. Тогда исследователи пришли к выводу, что излучение мобильника может содействовать возникновению рака мозга и сердца. Однако результаты их исследования были раскритикованы.В новом проекте грызуны получали разные дозы облучения. Часть животных провела в подобной обстановке несколько месяцев, другая часть – почти два года. Итоги нового эксперимента оказались следующими. Ученые смогли удостовериться в том, что «облучение радиоволнами частотой 900 и 1900 мегагерц обладает канцерогенной активностью». У мышей, на которых действовало облучение мобильника, появилось много опухолей и большинство - в печени, сердце и головном мозге.«Радиоволны, используемые в работе 2G и 3G сотовых телефонов, могут провоцировать рак сердца, печени и других органов», - резюмировали по окончании эксперимента его организаторы.Их работа в данном направлении еще будет продолжена.