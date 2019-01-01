Назван продукт, который ухудшает симптомы простуды

Не стоит следовать старым бабушкиным советам и пить молоко при простуде. Учёные доказали, что оно ухудшает симптомы болезни.Если у нас традиционно принято пить горячее молоко при простудах, а на Западе, напротив, молочные напитки не рекомендуют при простудных заболеваниях, то до последнего времени та и другая точка зрения не была подтверждена научным образом. И вот теперь впервые исследование показало, что употребление молока во время простуды действительно ухудшает ее симптомы. Особенно у пациентов, у которых уже отмечается избыточное выделение слизи. Авторы исследования, опубликованного в журнале Laryngoscope, сами были удивлены полученными результатами, поскольку считали, что тоже легко опровергнут предположение о вредном воздействии молока на симптомы простуды.Тем более что в ходе предыдущих научных работ связи между молоком и простудой не находили. Но результаты этого эксперимента оказались более чем убедительными. Слизь производится клетками в носу, синусах и лёгких, она состоит из воды, соли и белков, и всё это должно препятствовать проникновению в организм бактерий и грязи. В слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые должны убивать бактерии и защищать нас от разных инфекций, включая и простуду. Из носовых проходов слизь отходит обратно к горлу за счёт воздействия микроскопических волосков при проглатывании. Однако избыток слизи, обычно вызывающийся инфекциями или аллергиями, означает постоянное ее попадание на заднюю часть горла. Всё это вызывает кашель, боль в горле и характерную хрипоту.Отметим, что почти 1000 лет назад еврейский врач Моисей Маймонид писал, что молоко ухудшает течение простуды. С тех пор в западных странах врачи традиционно не рекомендовали употреблять молоко при простуде, а в России, напротив, горячее молоко постоянно давалось детям, которые простудились и нуждались в укреплении иммунитета.