Как определить приемлемую дозу алкоголя

Согреваться алкоголем в период наступления холодов – плохая идея. По мнению экспертов, себе можно позволить лишь очень небольшое количество спиртного, и это должно быть вино. Как определить наиболее подходящую для своего организма дозу алкоголя?По словам диетолога Галины Незговоровой, из алкоголя в сезон болезней, когда организм и так постоянно атакуют вирусы, можно себе строго умеренные дозы качественного вина, белого или красного, - из расчета примерно два грамма спиртного на килограмм нормального веса.При этом специалист подчеркнула: данный способ определять приемлемую дозу алкоголя подходит строго при условии, что у человека отсутствуют хронические заболевания. Также эксперт напомнила, почему врачи категорически не рекомендуют согреваться алкоголем в холода. Специалист добавила, что «при перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и пытается согреться, можно попасть в реанимацию». Практически любые его дозы оказывают на сосуды организма расширяющее действие, тогда как холод их, наоборот, сужает – подобное разногласие способно привести к резкому ухудшению самочувствия.Особенно существенное влияние на организм оказывают крепкие алкогольные напитки, которые дают слишком сильную нагрузку для печени: в их ряду в сложное для организма время года лучше и не искать для себя приемлемых доз. Помимо этого, от алкоголя лучше отказаться людям с лишним весом, считает диетолог.Предварительные исследования показывали, что за день нужно выпивать не больше бокала сухого вина в день – превышение этой дозы грозит развитием депрессии и гипертонии.