Медики назвали необычный способ повысить свою активность

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Как быстро вернуть себе энергиюСуществует достаточно необычный способ эффективно повысить свою активность – выпить кофе и вздремнуть после этого. Об этом рассказала исследовательница сна Чин Мо Чжоу из Канады.По ее словам, кофеин и сон имеют нечто общее – они повышают активность и улучшают определенные виды деятельности. В частности, речь идет о вождении, работе и учебе.Как это возможно? Ученые провели исследование среди добровольцев с нарушениями сна. Участники эксперимента пили по большой чашке кофе, а через 5 минут ложились вздремнуть на 15 минут. После этого их проверили на внимательность с помощью водительских тестов на симуляторе.Потребление кофе (без сна) улучшало водительские качества, а сочетание кофеина с коротким сном усилило их еще больше.Когда вы пьете кофе, кофеин какое-то время находится в желудке перед тем, как попасть в тонкую кишку. Именно оттуда кофеин всасывается и распространяется по телу. Такой процесс, от питья до абсорбции, занимает 45 минут,– пишет автор.Соответственно, приток энергии от кофеина наступает быстрее – примерно через полчаса после употребления. А если выпить кофе за 15 минут до короткого сна, то это никак не повлияет на способность заснуть – тело еще не почувствует эффект кофеина.Заключение специалиста: если выпить чашку ароматного кофе перед коротким сном, то появится больше энергии после пробуждения, которой хватит на 4-5 часов. Но помните, что для энергичности и производительности лучше хорошо спать. Сон важен для работы мозга и всего организма.