Назван витамин, улучшающий работу сердца и легких

Содержание витамина D в организме является одним из самых сильных факторов выносливости.Исследование американских кардиологов из Университета штата Вирджиния показало, что витамин D существенно улучшает здоровье сердца и сосудов. Кроме того, витамин D поддерживает функции легких, связанные с подачей кислорода в мышцы.Ранее было известно, что витамин D улучшает состояние костей скелета, однако новое исследование, по словам его авторов, позволяет считать, что также этот витамин может быть очень важен для укрепления сердца и легких.«Мы обнаружили интересную связь между уровнями витамина D в крови и кардиореспираторной пригодностью - способностью сердца и легких подавать кислород в мышцы», - сообщили исследователи.Ими были проанализированы дынные американских медсестер и медработников, которые регулярно проходили обследования. Выяснилось, что витамин D позволял людям лучше проходить тесты на деятельность сердца и легких.У участников с самым высоким уровнем витамина D в крови показатели кардиореспираторной способности были 4,3 раза лучше по сравнению с теми, у кого концентрация данного витамина была более низкой. При этом возраст и пол не влияли на разницу в испытаниях.Отметим, что люди с более высокой кардиореспираторной пригодностью более здоровы и живут дольше.«Содержание витамина D в организме является одним из самых сильных факторов выносливости. Помимо укрепления костей и зубов, рыбий жир и витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта. Кроме того, он защищает мозг людей с алкогольной зависимостью от повреждений», - добавили авторы работы.В то же время ученым еще предстоит определить оптимальную дозу витамина D, способную приводить к улучшению функционала сердца и легких без побочных эффектов.