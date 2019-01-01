Медики рассказали, откуда берутся камни в желчном пузыре

Что вызывает камни в желчном пузыре?Камни в желчном пузыре вызывают массу неприятных болезненных ощущений. Могут ли они появиться в результате неправильного питания?Желчный пузырь - это небольшой мешочек, расположенный чуть ниже печени, который содержит желчь. Данная жидкость перерабатывает диетический жир во время процессов пищеварения, желчь выделяется в момент приема пищи, то есть питания.У некоторых людей дисбаланс химических компонентов в желчи приводит к избыточному формированию только одного ингредиента, что и рождает камни. Камни в желчном пузыре встречаются очень часто, и у большинства людей они не вызывают вообще никаких симптомов. Но если камни путешествует по протокам желчного пузыря или застревают в них, то это приводит к сильной боли.Эти камни чаще всего встречаются у женщин старше 40, а к факторам риска относят ожирение, проблемы с печенью или кишечником вроде синдрома воспалённого кишечника. Существует медицинские исследования, которые показали, что камни в желчном пузыре могут быть следствием низкокалорийного питания. Однако этот риск очень мало. Вполне возможно, что неожиданное изменение количества потребляемого жира нарушает баланс желчных ингредиентов, что приводит к возникновению камней.Большинство людей с камнями в желчном пузыре не нуждаются в лечении, им советуют просто подождать. Если же эти камни сопровождается приступами боли или коллегами, то для контроля над ними рекомендуют питание с низким содержанием жира. Боль инвазивное лечение применяется при тяжёлых симптомах, и тогда хирурги извлекают наружу камни из желчного пузыря или используют ультразвук для дробления.