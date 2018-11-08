Медики назвали неожиданную причину сердечной недостаточности

Употребление соли в повышенном количестве в два раза повышает возможность развития сердечной недостаточности.Финские исследователи рассказали о распространенной причине проблем с сердцем: по их словам, сердечная недостаточность развивается из-за пренебрежения правилами здорового питания. Особенно рискуют любители всего соленого, заявили врачи.Специалисты из Национального института здоровья и благосостояния в Хельсинки констатировали: рацион с повышенным содержанием соли в значительной мере увеличивает вероятность появления у человека сердечной недостаточности. Превышением нормы соли, по словам финских медиков, считается количество более 13,7 граммов (2,5 чайной ложки) в день. Употребление соли в таком объеме, подсчитали они, в два раза повышает возможность развития сердечной недостаточности.Ученые настаивают, что потребление соли можно рассматривать как независимый фактор развития ишемической болезни сердца, а также инсульта. «Сердцу не нравится соль», - подчеркнули авторы проекта.В пользу данного вывода научных работников говорят сведения, полученные при изучении корреляции между уровнем соли в питании людей и рисками сердечной недостаточности. При этом были учтены данные о здоровье более 4,6 тыс. человек возрастом 25-64 лет, за которыми врачи наблюдали на протяжении 12 лет.Авторы исследования обнаружили, что риск развития болезней сердца возникает уже на уровне употребления около 1,2 чайной ложки соли в день, причем, независимо от того, повышено у человека давление или нет.Многие продукты питания, считают эксперты, содержат много соли, хотя и не считаются солеными. Производители пищевой продукции используют соль как консервант, и она часто присутствует даже в сладостях.