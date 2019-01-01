Употребление этого продукта сохранит не только здоровье, но и молодость

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Ученые рассказали о пользе фасоли для здоровьяАмериканские ученые провели исследования и выяснили, что фасоль является лучшим продуктом для человеческого здоровья и долголетия.Ученые пришли к выводу, что употребление этого продукта ежедневно помогает сохранить не только здоровье, но и молодость организма, поэтому всем людям стоит задуматься о том, чтобы регулярно включать его в свой рацион. Ученые отмечают, что некоторым этот продукт может быть противопоказан из-за индивидуальной непереносимости, однако всем остальным стоит включать его в свой рацион в любых количествах и любых видах. По словам исследователей, среди семейства бобовых этот вид является самым полезным, так как плоды растения содержат белки, прекрасно усваивающиеся организмом, и превосходящие по ценности мясо вместе с рыбой.Особенно важно употреблять в пищу этот продукт тем, кто отказывается от употребления в пищу мяса, поскольку в таком случае возможен дефицит белка и фасоль может его восполнить и сохранить не только сам организм в порядке, но и поддержать в тонусе мышцы, которые теряют упругость и сгорают при недостатке белка.Кроме того, в составе фасоли также есть необходимые для нормального функционирования организма углеводы, каротин и группы минералов с витаминами. Все это положительно влияет на общий тонус организма человека. Также фасоль можно использовать при болезнях бронхов, ревматизме, дерматитах и кишечных расстройствах. Продукт может позволить справиться с диабетом или лишним весом. Для целебного эффекта употреблять фасоль нужно в больших количествах.