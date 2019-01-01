Солнцезащитные кремы признали опасными для здоровья

Причиной стало наличие вредных компонентов.Расположенная в Микронезии страна Палау полностью запретила солнцезащитные крема. Республика стала первой в мире, которая пошла на такие меры.В список запрещенных средств попали все, которые содержат оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены.Начиная с 1 января 2020 года, когда закон вступит в силу, у туристов начнут отнимать такие крема, а местным продавцам будут грозить большие штрафы за торговлю запрещенной продукцией – вплоть до тысячи долларов.Такое суровое решение в Палау приняли ради спасения кораллов – страна считается "Меккой" для дайверов, а с наплывом туристов начались проблемы с экологией.В администрации президента выразили обеспокоенность тем, что из-за интенсивности туризма коралловые рифы могут оказаться в опасности – упомянутые вещества замедляют рост кораллов и обесцвечивают их.