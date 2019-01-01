Медики объяснили, какая дешевая еда наиболее вредна

Один из самых опасных продуктов - полуфабрикаты.Экспертами ВОЗ названы пять самых опасных продуктов питания из категории дешёвых. Перечень возглавили колбасы и сосиски.Если их стоимость невелика, в них содержится минимум мяса, но зато там много токсичных канцерогенов, регулярное попадание которых в организм чревато для человека онкологией органов мочеполовой и пищеварительной систем. На втором месте – дешёвые полуфабрикаты, богатые множеством ядовитых веществ, включая фосфаты и трансжиры.Не может иметь низкий ценник и твёрдый сыр – если же этот так, то он приготовлен не из молока, а из маргарина, и лучше воздержаться от такого продукта – во избежание возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.В «пятёрке» самых опасных дешёвых продуктов питания числятся рыбные консервы, которые могут вобрать в себя тяжёлые металлы из-за окисления металлической банки. В приготовлении недорогих сладостей зачастую вместо сливочного масла используется пальмовое. Также там много различных красителей, вредящих здоровью.