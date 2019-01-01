Назван дешевый продукт, эффективный для снижения холестерина у гипертоников

Согласно заключению специалистов Американской ассоциации диетологов, при гипертонии и повышенном холестерине в крови очень полезно регулярно употреблять фасоль. Она содержит вещества, которые идеальны для очищения сосудов и кишечника – гипертоникам следует ежедневно съедать горсть фасоли.Ученые констатировали, что ежедневное употребление 120 граммов фасоли на протяжении трех недель улучшает показатель холестерина в организме человека на 10%. Специалисты назвали привычку регулярно есть фасоль хорошим способом поддерживать хорошее самочувствие при наличии проблем с нестабильным давлением, гипертонией.Фасоль, по словам экспертов, содержит много пищевых волокон – 20% от своей массы. Пищевые волокна активизируют процессы выведению из кишечника желчных солей и холестерина. Благодаря тому, что фасоль стимулирует очищение сосудов от холестериновых отложений, ее употребление улучшает состояние людей с гипертониейПомимо этого, содержащиеся в фасоли волокна способствуют здоровью прямой и толстой кишки, защищая эти органы от развития опухолей, заметили эксперты. Употребление фасоли они оценили как очень действенную профилактику запоров.