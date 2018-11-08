При начинающейся гипертонии вылечить человека могут здоровые привычки

Специалисты Университета Северной Каролины (США) установили, что следование здоровым привычкам помогает улучшить состояние людей при начинающейся гипертонии настолько хорошо, что даже позволяет отказаться от лекарств. Здоровые привычки, о которых идет речь, - это увеличение потребляемых овощей и фруктов, уменьшение жирного, соли и «быстрых» углеводов в рационе, а также регулярная физическая активность.

Следование этим привычкам на начальной стадии гипертонии фактически вылечивает, поскольку необходимость в употреблении медикаментов отпадает, установили американские ученые. Их выводы на этот счет опубликовал EurekAlert!.

Исследователи обнаружили, что на начальных стадиях гипертонии (артериальное давление на уровне 130-160/80-90 мм рт. ст.), серьезно сократить потребность в лекарственной терапии с помощью здоровых привычек возможно уже через 16 недель. Это было обнаружено в ходе эксперимента с участием 129 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет, имеющих избыточный вес либо ожирение.

По словам специалистов, все участники эксперимента к его началу имели симптомы начинающейся гипертонии – абсолютно у всех давление было повышенным. При этом половина добровольцев регулярно принимала гипотензивные препараты. В рамках испытаний людей поделили на группы, в каждой из которых придерживались определенного формата питания. Участники первой группы стали есть меньше животных жиров и употребляли лишь минимум красного мяса, соли и сахара, тогда как овощей и фруктов и нежирных белковых продуктов, наоборот, стали употреблять больше. Также эти испытуемые регулярно выполняли физические упражнения. Во второй группе добровольцы скорректировали питание, но обходились без упражнений, а в третьей вели привычный образ жизни.

Спустя 16 недель участники первой группы, которые ввели в свой образ жизни здоровые привычки, не только сбросили вес, но и значительно улучшили показатели артериального давления. При этом лишь 15 процентов испытуемых в этой группе по-прежнему нуждались в приеме лекарств от гипертонии (на во второй, ни в третьей группе не получили даже близких к тому результатов). Ученые полагают, что здоровые привычки не только вылечивают людей при начинающейся гипертонии, но и защищают от предиабета – опасного, зачастую нераспознаваемого состояния, которое может плавно перейти в сахарный диабет.
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