Кардиологи назвали одну из самых полезных ягод для сердца

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4 причины каждый день есть клюкву.Клюква относится к числу суперпродуктов, обладающих множеством полезных свойств для организма.И вот четыре основных причины того, почему мы должны есть клюкву как можно чаще.Начнем с того, что ягоды клюквы представляют собой ценнейший продукт для охраны здоровья полости рта. Клюква творит настоящие чудеса в деле удаления бактериального налета, профилактики кариеса и болезней десен, то есть гингивита. Поэтому если вы хотите, чтобы стоматолог как можно реже занимался лечением ваших зубов, то налегайте на клюкву.Содержащийся в этих ягодах лимонный сок и другие нутриенты невероятно эффективно сражаются с осложнениями, связанными с работой мочевого пузыря. Особенно ценно это для женщин, которые чаще мужчин сталкиваются с циститом. Клюква в этом отношении считается самой ценной ягодой. Кроме того, она не даёт формироваться в почках камням, которые вызывают очень болезненные колики.Большую ценность клюква представляет для здоровья сердца благодаря содержащимся в ней минералам и ферментом. Ягоды снижают уровень «плохого» холестерина, который блокирует артерии и увеличивает опасность инфарктов и инсультов. Употребление клюквы наряду со здоровым образом жизни защищает от самых опасных болезней, являющихся основной причиной смертности населения нашей планеты.Ну а завершает наш небольшой список, возможно, самое ценное свойство клюквы - защита от различных видов рака. Она объясняется наличием в клюкве антиоксидантов, которые сражаются со свободными радикалами - вредными клетками, инфицирующими другие клетки и повреждающими иммунную систему. В частности, клюква особенно эффективна в деле профилактики рака груди.