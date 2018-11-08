Названо проверенное народное средство от гриппа

Полезный согревающий напиток, который поможет убить бактерии.Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени.Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом.Лечебный имбирно-апельсиновый чайИнгредиенты на 2 порции:Кусочек имбиря длиной 2.5 смМед – по вкусуСок половины апельсина1/2 палочки корицыЗвездочка бадьянаНесколько коробочек кардамона2.5 стакана водыРецепт приготовления:Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике.Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи.Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.