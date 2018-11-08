Диетолог рассказал, как ежедневно сбрасывать по килограмму

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Похудеть на 7 кг за неделю поможет белковая диета.Белковая диета рассчитана на людей, которые хотят сбросить лишний вес, не меняя образ жизни и не отказываясь от любимых блюд. С ее помощью вы сможете потерять до 7 килограмм за неделю и почувствовать легкость в теле. Она прекрасно подойдет для любителей мясных блюд, желающих быстро похудеть.Диетологи со всего мира отзываются о пользе этой диеты. Секрет прост: когда организм не получает углеводов, он начинает перерабатывать собственные жировые запасы в энергию. Употребляя только белок, организм не лишается важных питательных элементов. Тело не теряет мышечную массу, а чувство голода не мучает человека.Что необходимо знать о белковой диете?Главное следить за количеством воды в рационе. Важно пить 1,5-2 литра чистой воды без газа в день. С увеличением количества белка происходят нагрузки на почки, из-за чего организм теряет жидкость. Ограничение в углеводной пищи может привести к лишению необходимых витаминов и минералов.Их лучше пополнять с помощью специальных таблеток. Длительная белковая диета может стать причиной нарушения обмена веществ. Именно поэтому, чтобы быстро похудеть и разгрузить организм, белковая диета не должна длиться более 10 дней и проводиться не чаще 1-2 раза в год. Пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с почками, белковая диета противопоказана.Что есть при белковой диете?Принимать необходимо вареное, запеченное и парное мясо птицы или рыбы. Также в рацион могут входить грибы, яйца и овощи (кроме картофеля, моркови, свеклы, зеленого горошка и бобовых). Готовьте салат, заправляя его оливковым или подсолнечным маслом.Нельзя есть копченые, соленые, маринованные и жареные продукты. Быстро похудеть можно только тогда, когда соотношение белковой пищи к овощам составляет 2: 1. Есть нужно за 3:00 до сна. Питаться лучше дробно, 5 раз в день маленькими порциями.