Медики назвали основные симптомы авитаминоза

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5 видимых признаков дефицита витаминов и минералов.Если кожа вашего лица стала выглядеть бледнее обычного, или губы лишились привычного глянца, то речь может идти о дефиците витаминов и минералов в организме.Эксперты в области лечения данных расстройств назвали 5 видимых признаков этого дефицита.Бледная кожа. Внезапно ставшая бледной кожа является признаком дефицита витамина B12. В этом случае вам следует включить в рацион побольше морепродуктов, мяса и молочных продуктов, являющихся хорошими источниками данного витамина.Бесцветные губы. Бледные губы, потерявшие свой привычный цвет, могут свидетельствовать о дефиците железа. Также в этом случае люди ощущают постоянный озноб. Включите в свой рацион побольше бобовых, фасоли, мяса и тёмно-зелёных овощей для повышения содержания железа в организме.Отёки под глазами. Конечно, основной причиной подобного рода отеков является дефицит сна. Но если вы высыпаетесь нормально, то отёки могут свидетельствовать о нехватке йода в организме. Восполните его с помощью йодированной соли, морепродуктов и молочных продуктов.Кровоточивость десен. Этот симптом свидетельствует о дефиците витамина C, и кровоточивость десен часто являлась первым признаком цинги. Дефицит витамина C также приводит к мышечной боли и низкому иммунитету. Налегайте на цитрусовые фрукты и красный перец.Сухие и хрупкие волосы. Сухие, хрупкие волосы могут быть симптомгом нехватки биотина и витамина B7. В этом случае необходимо чаще есть рыбу, овощи, фрукты, грибы и бобовые для восстановления уровня этого полезного питательного вещества в организме.