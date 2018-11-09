Врачи назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя

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Несколько правил помогут пить без сильного вреда для здоровьяБританские медики советуют взрослым людям пить не более 14 порций алкоголя в неделю.К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения и благотворительной организации Drinkaware.Специалисты обратили внимание на два важных аспекта, связанных с употреблением алкоголя. Первый – нельзя пить ежедневно, на протяжении недели должно быть "окно", когда спиртное не употребляется совсем. Второй - нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы.В идеале на выпивку должны приходиться три дня, оставшееся время организм должен восстанавливаться.Особенно важно выдерживать "паузы трезвости" людям в возрасте от 40 лет и старше. По данным ученых, лица 45-65 лет пьют больше нормы в 14 раз.По расчетам британских специалистов, 14 порций алкоголя - это шесть пинт (1 пинта = 0,56 л.) пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных, напитков.Но лучше всего для организма, когда человек вообще обходится без спиртного. Регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку, подчеркнули исследователи.