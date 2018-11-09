Продукты с растительными пигментами антоцианами укрепляют сердце и сосуды

Для укрепления здоровья сердца и кровеносных сосудов необходимо употреблять в пищу продукты с растительными пигментами антоцианами. Т.е., с натуральными растительными пигментами, благодаря которым кожура фруктов и овощей окаршивается в красный, фиолетовый и голубоватый оттенки.Вывод о пользе для сердца и сосудов продуктов с растительными пигментами антоцианами специалисты сделали после того, как проанализировали информацию о 602 000 человек, живущих в США, Европе и Австралии, за которыми велось длительное наблюдение. Исследователи обнаружили, что у людей, чей рацион отличался высокой концентрацией антоцианов, риск развития ишемической болезни сердца был на 9 % ниже, а вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 8 % ниже, чем у людей их же возраста, но потреблявших лишь небольшое количество продуктов с этими растительными пигментами.Ученые констатировали: «Если вы заботитесь о здоровье сердца и кровеносных сосудов, добавьте в рацион побольше фруктов и овощей с антоцианами».Специалисты пояснили, что растительные пигменты антоцианы относятся к веществам флавоноидам, которые выполняют функции природных антиоксидантов. Эти соединения защищают клетки организма от дегенерации. Лучшими источниками антоцианов являются ежевика, малина, голубика, вишня, красные и фиолетовые сорта винограда, баклажаны, красная капуста.