Продукты с растительными пигментами антоцианами укрепляют сердце и сосуды
Вывод о пользе для сердца и сосудов продуктов с растительными пигментами антоцианами специалисты сделали после того, как проанализировали информацию о 602 000 человек, живущих в США, Европе и Австралии, за которыми велось длительное наблюдение. Исследователи обнаружили, что у людей, чей рацион отличался высокой концентрацией антоцианов, риск развития ишемической болезни сердца был на 9 % ниже, а вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 8 % ниже, чем у людей их же возраста, но потреблявших лишь небольшое количество продуктов с этими растительными пигментами.
Ученые констатировали: «Если вы заботитесь о здоровье сердца и кровеносных сосудов, добавьте в рацион побольше фруктов и овощей с антоцианами».
Специалисты пояснили, что растительные пигменты антоцианы относятся к веществам флавоноидам, которые выполняют функции природных антиоксидантов. Эти соединения защищают клетки организма от дегенерации. Лучшими источниками антоцианов являются ежевика, малина, голубика, вишня, красные и фиолетовые сорта винограда, баклажаны, красная капуста.
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