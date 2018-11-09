5 наиболее полезных свойств гранатов

Любой рейтинг самых полезных продуктов питания обязательно включает гранаты. И вот 5 удивительных преимуществ данных фруктов для здоровья человека.Полифенолы отвечают за уникальный красный оттенок гранатовых семечек, и именно они являются важнейшими антиоксидантами. В гранатовом соке высокий уровень антиоксидантов - значительно выше, чем в любом другом фруктовом соке. А еще в нём в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине. А значит, клетки нашего организма получают защиту от повреждений, включая и профилактику рака.Гранаты содержат значительный заряд витамина C. К примеру, из одного граната можно приготовить сок, который на 40% состоит из этого витамина. Для того, чтобы получить большую часть данного нутриента, лучше готовить гранатовый сок самостоятельно, а не покупать уже готовый в магазине или в кафе.Исследования показывают, что в гранатовом соке существуют ингредиенты, предотвращающие развитие опухолей предстательной железы. Тем самым данный сок снижает риск рака.Антиоксиданты в гранатовом соке, как полагает наука, замедляют прогрессирование старческого слабоумия. Гранаты - это эффективные защитники нашей памяти.Наконец, гранатовый сок творит чудеса в деле снижения воспалений кишечника и усиления процессов пищеварения. Это одно из лучших натуральных средств для жертв в болезни Крона, язвенного колита и других воспалительных заболеваний кишечника.