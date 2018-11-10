Назван продукт, существенно улучшающий зрение

7 причин ежедневно пить капсулы с рыбьим жиром.Удобные капсулы с рыбьим жиром пришли на смену традиционным баночкам с жидкостью, которые наводили ужас на советских детей.Эксперты назвали 7 причин, по которым нам всем требуется регулярный прием этих капсул.Это богатейший источник витамина D. Хотя большая часть витамина D вырабатывается в нашем организме под воздействием солнца, проживающие в не самых солнечных странах вроде России люди часто сталкиваются с дефицитом этого важнейшего витамина. Капсулы с рыбьим жиром позволяют этот дефицит восполнить.Он предотвращает проблемы с психикой. Исследование в журнале Archives of General Psychiatry показало, что жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбьем жире, помогают людям, имеющим риск развития психических болезней, включая шизофрению и психозы.Защищает глаза. Глаукома является второй по степени распространенности причиной слепоты в мире. Капсулы с рыбьим жиром, представляющие собой комбинацию витамина А и жирных кислот Омега-3, помогают предотвращать это опасное расстройство зрения.Укрепляет кости. Рыбий жир является богатейшим источником витамина D, который крайне полезен для здоровья костей. Такие заболевания, как рахит, вызываются его дефицитом, поскольку это витамин способствует абсорбции кальция. Вот почему нам нужно употреблять не менее двух капсул ежедневно.Укрепляет сердечно-сосудистое здоровье. Капсулы с рыбьим жиром позволяют сохранять сердце в отличной форме, как показывают многочисленные исследования. Если вы являетесь диабетиком, то вероятность развития болезней сердца достаточно высока. Добавки с рыбьим жиром защищают сердце от инфарктов и инсультов.Защищает от язв. Язвы желудка являются неприятной болезнью, но регулярный прием капсул с рыбьим жиром действует на них положительно. Они обладают цитозащитными свойствами для желудочно-кишечной системы, что снижает степень развития язв и уровень болей, которые они вызывают.Оберегают от рака. Современный образ жизни делает человека более уязвимым перед различными токсинами и канцерогенами, повышающими риск рака. Одним из заметных рисков является дефицит витамина D. Его и помогают восполнить капсулы с рыбьим жиром.