Медики рассказали, какое мясо самое полезное

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Куриное мясо считается идеальным диетически продуктом.Считается, что куриное мясо крайне полезно для человеческого организма. Но, как и всякий продукт, есть и отрицательные свойства потребления курицы.Сегодня мы расскажем всё о пользе и вреде куриного мяса.Состав куриного мясаКуриное мясо считается идеальным диетически продуктом. Всё дело в его низкой калорийности и высоком количестве белка в составе. Так, на 100 граммов курицы приходится всего 113 калорий, 23,6 грамма белка, 1,9 грамма жиров и 0,4 грамма углеводов. При этом в курином мясе около 70 граммов воды.Курица богата различными витаминами, микро- и макроэлементами. Так, в нём есть витамины РР, А, В1, В2, В5, В6, В9 и В12, а также С, Е, Н. В курином мясе довольно высокое содержание калия, серы, фтора, не мало есть и кальция, магния, натрия, фосфора, хлора, йода, железа, цинка, меди, марганца и кобальта.Именно составом и определяется польза куриного мяса для здоровья. Подробнее о пользе расскажем далее.Польза куриного мясаПомимо состава, на пользу влияет общий способ их выращивания. Поэтому домашние куры, выращенные в просторных клетках и при разнообразном питании, гораздо полезнее, нежели заводские. Как правило, последние пичкают комбикормом и стимуляторами роста, что явно не приносит пользы. Однако полезными качествами для здоровья человека они всё-таки обладают.Во-первых, в курином мясе огромное количество полноценного животного белка, который приносит пользу организму в плане построения тканей и мышц. В составе курицы есть все нужные организму аминокислоты, набор хрящевых белков и строительный материал для тканей. Невероятной пользой обладают куриные лапки, в которых содержится коллаген и эластин. Потребление этих частей курицы поможет людям, которые страдают от заболеваний суставов.Во-вторых, в курином мясе довольно много витаминов, говорить о пользе которых было бы, пожалуй, даже излишним. Особенно необходима человеку группа витаминов В, больше всего его содержится в окороках и крылышках. Также много в них витаминов А и Е, что полезно для зрения и иммунной системы. В-третьих, это чистый диетический продукт. Он легко усваивается. Особенно полезна в данном плане куриная грудка. В составе этой части крайне мало жира и холестерина. Поэтому тем, кто сидит на диете и бдит за фигурой, рекомендуют есть именно куриную грудку.В-четвёртых, в курином мясе много различных минералов. Благодаря им поддерживается работа сердечно-сосудистой системы, сосудов, кровеносной системы.В-пятых, куриное мясо обладает малым количество жиров и отличается низким уровнем холестерина. Это придаёт курице особую пользу, особенно для тех, кто страдает от заболеваний сосудистой системы, находится на диете и правильном питании.В-шестых, куриное мясо отлично утоляет голод. Несмотря на свою маленькую калорийность, оно способно на долгое время насытить человека. Это будет полезно для худеющих.Вред куриного мясаНо не стоит забывать и о негативных последствиях, которые есть у потребления куриного мяса. Прежде всего, вред связан с поеданием определённых частей курицы. Например, самой вредной считается куриная шкурка. Как известно, это самая жирная часть птицы, что представляет собой огромный вред для людей, которые худеют.Есть вред и для людей, страдающих от сосудистых недугов. Дело в том, что в шкурке курицы высокое содержание холестерина - самое высокое из всех частей птицы. Именно по этим двум причинам худеющим и болеющим людям не следует есть шкурку.Кроме того, вред определяется методом выращивания курицы. Надеюсь, вы не будете спорить, что в большинстве своём люди приобретают куриное мясо в супермаркетах и других магазинах, редко обращаясь к проверенным фермерам. Зачастую в заводских условиях кур выращивают на синтетических кормах и без доступа солнечного света, что и не делает её такой полезной. Соответственно, в курином мясе содержится немало химикатов, хотя мы можем даже не подозревать об этом вреде. Если поедание курицы связано для вас в первую очередь со здоровьем, то следует озаботиться поиском фермеров, которые выращивают птиц в соответствующих условиях. Ну или же начать делать это самим.Не меньше вреда здоровью приносит неправильно обработанная курица. Это может привести к активному размножению бактерий в кишечнике. В перспективе и при самом худшем раскладе это провоцирует отравление всего организма.Вред куриного мяса может возникнуть и при способе приготовления. К примеру, кура-гриль превращает некоторые вещества в сильнейшие канцерогены, благодаря которым происходит негативное воздействие на человеческий организм. Вред нанесёт и копчёное куриное мясо, ведь из-за этого метода появляется лишний холестерин. Самой полезной курицей считается та, что сварена или потушена.Но давайте не забывать и о пользе, даже при вышеперечисленном вреде. Как мы сказали выше, вред наносит кожица куриного мяса. Но она может быть полезна, если сварить на основе такой птицы бульон. Его часто применяют для больных. Жирность шкурки куриного мяса придаёт питательности блюду, что способствует быстрейшему выздоровлению.Не надо забывать, что всего хорошего должно быть понемногу. То же самое можно сказать и о курином мясе. Если чрезмерно потреблять этот продукт, то можно нанести себе больше вреда, нежели пользы. В рационе человека должно присутствовать не только куриное мясо, но и другие виды. Тогда ваше питание будет максимально разнообразным и питательным, а значит однозначно принесёт пользу здоровью.