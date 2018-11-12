Названо проверенное народное средство от гипертонии
Врачи подсказали, как нормализовать давление без лекарств.
Чтобы снизить давление, пропейте настойку из клюквы.
Пропускаете через мясорубку ягоды клюквы. Протираете мякоть через марлю. В сок добавляете такое же количество меда. Перемешиваете, складываете в стеклянную банку. Плотно ее закрываете и ставите в теплое место на два дня.
Принимают средство по 1 ст. л. три раза в день за 20 мин до еды в течение 1,5 месяца.
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