Названа популярная привычка, "убивающая" кишечник

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Чем опасно регулярное употребление жевательной резинки.Жвачка мешает работе тонкого кишечника.Диоксид титана (E171, титановые белила) – пищевая добавка, которую используют в качестве красителя для жевательной резинки, конфет, хлебобулочных изделий и других популярных продуктов питания. Новое исследование специалистов Бингемтонского университета показало, что его регулярное употребление мешает клеткам тонкого кишечника усваивать питательные вещества и качественно выполнять функции иммунологической защиты.Ученые подвергли культуру клеток тонкого кишечника четырехчасовому воздействию наночастиц диоксида титана, имитируя однократный прием окрашенной пищи и ее регулярное употребление (три раза в течение пяти дней).Однократная экспозиция не оказала большого влияния на клетки кишечника, но хроническое воздействие диоксида титана уменьшило количество абсорбтивных выступов на их поверхности. Это связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания некоторых питательных веществ – железа, цинка и жирных кислот.Регулярное употребление наночастиц диоксида титана связано с ослаблением кишечного барьера, замедлением метаболизма и ухудшением всасывания железа, цинка и жирных кислот.– Оксид титана – популярная пищевая добавка, люди едят его много и долго. Не волнуйтесь, он вас не убьет. Но о некоторых его эффектах знать все же не помешает, – говорит Гретхен Малер, соавтор статьи, опубликованной в журнале NanoImpact. – Наночастицы титановых белил изменяют функции тонкого кишечника. Чтобы уменьшить их влияние, нужно избегать обработанных пищевых продуктов, в особенности – жвачек и конфет.Диоксид титана считается безопасным красителем, а его попадание внутрь нашего организма практически неизбежно. Инертный нерастворимый материал обычно используется в производстве красок, бумаги, пластмасс, мыла и косметики. Он также является активным ингредиентом в минеральной основе солнцезащитных кремов и блокирует ультрафиолетовый свет.В пищеварительную систему титановые белила попадают через зубные пасты, сахарную пудру, обезжиренное молоко, конфеты и жевательную резинку. Ученые из Университета штата Аризона в 2012 году протестировали 89 популярных пищевых продуктов и обнаружили, что все они содержат диоксид титана.