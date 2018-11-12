Медики назвали продукты, которые взбодрят лучше кофе

Авокадо зарядит энергией и повысит усвояемость витаминовБыть бодрым на протяжении всего дня достаточно сложно, особенно, если день расписан по минутам. Поэтому, чтобы по утрам просыпаться легко и без проблем, cпециалисты рекомендуют получать энергию из определенных продуктов.АвокадоСтатистика гласит, что около 70% людей жалуются на постоянный недосып. Чтобы его избежать, достаточно съесть одно авокадо. Данный фрукт богат пантотеновой кислотой, которая помогает организму перерабатывать пищу в энергию. Кроме того, в авокадо есть полезные жиры, которые повышают усвояемость витаминов, а также пищевые волокна, которые снижают уровень сахара.БананыПравильные углеводы и калий - лишь часть полезных веществ, содержащихся в бананах. Их особенно часто рекомендуют есть перед тренировкой. Калий помогает воде оставаться в организме, углеводы дают энергию для спорта, фитонциды ускоряют восстановление мышечной ткани.ШоколадКонфеты не в счет. Это обязательно должен быть темный шоколад, в котором содержание какао превышает 75%. Он даст необходимый заряд бодрости благодаря содержанию кофеина и теобромина.Зеленый салатЧтобы энергия не проходила подольше, эксперты рекомендуют есть зелень, богатую железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К. Кальций и витамин С помогают предотвратить развитие анемии, которая зачастую и вызывает усталость.