Названо неожиданное полезное свойство бобовых

Блюда из бобов помогают предотвратить сердечный приступ.Американские ученые нашли свидетельство того, что потребление бобов играет очень весомую роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи из Университета Колорадо в Колорадо Спрингс заявили о том, что при помощи бобов вполне реально предотвратить сердечный приступ – это происходит благодаря тому, что за счет прибавки бобовых в рацион увеличивается общая антиоксидантная активность организма.Данный вывод был сделан после проведения эксперимента с участием животных и людей. На первом этапе проводились лабораторные исследования, в которых исследователи задействовали страдавших ожирением мышей и крыс. Животных перевели на бобовую диету, и это дало выраженный эффект снижения уровня холестерина в их крови.«Мыши, которые питались фасолью, уменьшили свой вес. Улучшение показателей числа липидов у них привело к восстановлению нормального функционирования сердечно-сосудистой системы», - сообщили авторы исследования.На следующем этапе проекта специалисты изучали проблемы с сердцем у пациентов с диабетом. Оказалось, что употребление бобов очень полезно и для них. Диабетикам этот продукт помогал добиться улучшения в работе миокарда.«Потребление бобов может играть важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет увеличения общей антиоксидантной активности и снижения экспрессии гипергликемического состояния, активности каталазы, супероксиддисмутазы и повреждения тканей, вызванных перекислением липидов», - высказались по этому поводу авторы научной работы.Работа американских ученых стала очередным подтверждением существенной пользы бобов. До этого врачи делились мнением о том, что употреблять порцию фасоли, гороха или других видов бобовых следует каждый день – это один из лучших способов укрепить свое здоровье. По словам медиков, бобы защищают от развития гипертонии, ожирения и рака, а также помогают долго не стареть.