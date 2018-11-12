Эти продукты нужно есть всем диабетикам

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Озвучен список «исключительно полезных», как следует из комментариев специалистов, продуктов для страдающих диабетом людей.Ученые заявили: продукты из этого списка должны входить в ежедневный рацион питания больных сахарным диабетом.Авокадо. Употребление авокадо, по словам экспертов, способствует снижению уровня глюкозы за счет наличия в нем такого вещества, как моносахарид манногептулоза. Врачи советуют диабетикам дополнять свой рацион этим фруктом хотя бы два раза в неделю.Грецкие орехи. В их составе много марганца и цинка, что способствует снижению уровня сахара в крови. Кроме того, бороться с его избытком у диабетиков помогает большое количество клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, кальция и витамина D, содержащихся в грецких орехах.Цельнозерновой хлеб. Продукты из цельного зерна, не содержащие в себе дрожжей и сахара, способствуют очищению сосудов от налипания холестериновых бляшек, что в свою очередь нормализует уровень сахара в крови.Семена тыквы. Благодаря высоким уровням магния и Омега 3 в составе тыквенных семян их употребление активизирует выведение вредного холестерина и помогает тем самым понижать сахар в крови.Фасоль. Бобовые - превосходный природный источник клетчатки и антиоксидантов, улучшающих состояние крови и активизирующих жировой метаболизм. Для самочувствия страдающих сахарным диабетом людей эти два свойства являются принципиально важными.