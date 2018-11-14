Медики объяснили, почему желательно регулярно пить кофе

Названы самые полезные продукты для печени.Здоровая печень обеспечивает организму защиту от вредных веществ и в целом необходима для многих процессов в организме. Врачи рассказали, какие продукты питания должны входить в рацион, чтобы функции печени осуществлялись бесперебойно.Неожиданно, но медики внесли в этот перечень кофе. Ряд исследований завершились свидетельством о том, что его регулярное потребление защищает от цирроза.Совершенно по-особому полезен для нормальной работы печени чеснок, уверяют специалисты. Его употребление способствует активации ферментов, благодаря которым организм очищается от токсичных веществ. Кроме того, в чесноке содержатся компоненты, защищающие печень от повреждений.Также приносит пользу печени пряность куркума. Под ее влиянием на организм усиливаются желчегонные свойства, меньше откладывается жир.Из рекомендуемых для поддержания функций печени фруктов ученые выделили яблоки, авокадо и грейпфруты.«Они богаты витаминами и минералами, необходимыми именно печени, а некоторые из этих фруктов содержат антиоксиданты и пектин», - отметили специалисты.