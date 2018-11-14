Диетологи подсказали, как ускорить обмен веществ и похудеть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Четыре причины включить в свой рацион сельдерей.Сельдерей – один из самых полезных зимних продуктов, который обязательно должен присутствовать на твоем столе, если ты следишь за красотой и здоровьем.В корне сельдерея содержится целый ряд витаминов и других полезных веществ. В частности, в нем ты найдешь витамин А, Е, К, В, С, ценнейшие аминокислоты: аспарагин, тирозин, каротин. Диетологи называют сельдерей одним из самых полезных корнеплодов.Сельдерей замедляет старениеОдна из главных функций сельдерея – замедление процессов старения. Так, уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, которые можно найти в сельдерее, обеспечивает стабильную работу клеток.Добавляй корень сельдерея в супы и салаты, чтобы замедлить старение. К слову, сельдерей идеально работает в сочетании с оливковым маслом.Сельдерей снимает стрессЗвучит, конечно, несколько странно, однако сельдей действительно оказывает успокаивающее действие на организм. В частности, он помогает справляться с переутомлением, а при постоянном употреблении это состояние просто не будет наступать.В данной ситуации работает, как корень, так и зелень сельдерея.Сельдерей ускоряет обмен веществЕсли хочешь быть худой – ешь сельдерей. Этот корнеплод благодаря своему уникальному составу ускоряет обмен веществ, заставляя лишние килограммы уходить.Диетологи уверены, что сельдерей – отличное дополнение к мясу. Поэтому, нужно включать его в меню на ужин: курица, кролик или индюшка с салатом из сельдерея способны творить чудеса в вопросе обмена веществ.