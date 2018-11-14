Медики подсказали, от каких продуктов стоит отказаться мужчинам

Шесть самых опасных врагов мужской потенции.Ослабление мужской силы, считалось ранее проблемой пожилого возраста после 60 лет, в последнее время молодеет как явление, с ним все чаще сталкиваются мужчины в возрасте 30-40 лет.О том, почему так происходит, рассказали врачи.В частности, по мнению врача-сексолога, андролога Екатерины Макаровой, на качество мужской потенции оказывает значительное влияние питания. Избыток жира и углеводов в рационе способствует сбою в жировом метаболизме, а вместе с этим и интенсивном накоплению плохого холестерина.Макарова отметила, что холестерин является антагонистом мужского полового гормона тестостерона, который отвечает за стабильную эрекцию. Наиболее опасной в этом плане пищей для мужчин являются продукты с трансжирами (их много, например, в фастфуде), а также с простыми углеводами (главные источники - мучное и сладкое).Другой враг мужской потенции - лишний вес. Большое количество жира на животе у мужчины означает повышенное содержание фермента ароматазы, который способствует трансформации мужского тестостерона в женский гормон эстроген, из-за чего мужская фигура начинает полнеть по женскому типу, а потенция - снижаться.Добавьте к этому тот факт, что многие современные мужчин ведут «образ жизни тюленя» с очень низким уровнем физической подвижности. Ученые предостерегают, что при этом возникает застой венозной крови в малом тазу, повышая риск развития там воспалительных процессов, в том числе простатита.Кроме того, факторами угрозы для потенции курение и привычка часто выпивать. Так, например, регулярное курение ведет к систематическому спазма сосудов (в том числе сосудов пениса), который препятствует нормальному процессу эрекции. Алкоголь, так же как вредная пища, способствует накоплению «плохого холестерина» и снижению интенсивности выработки тестостерона.Диетолог Сергей Обложкин в свою очередь отметил, что мужчинам могут навредить и некоторые здоровые тренды. В частности, мужчины делают большую ошибку, садясь на вегетарианство. Дело в том, что органические кислоты, содержащиеся в сое и некоторых видах зелени, затрудняют усвоение цинка и селена - минералов, которые участвуют в производстве тестостерона.Еще одну причину ослабления мужской силы в современном обществе врачи назвали боязнь мужчин выглядеть не в соответствии каким-то высоким стандартам и постоянные сомнения в своих возможностях.