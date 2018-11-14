Назван доступный эффективный способ защиты от усталости

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Употребление обычной воды – это простой, но действенный способ помочь самому себе ощущать меньше усталости. Наблюдения американских ученых из Университета Пенсильвании завершились заключением о том, что употребление воды помогает людям меньше уставать и лучше спать.Из пресс-релиза американских исследователей следует, что для избавления от чувства усталости помогает употребление довольно большого количества воды – до двух литров в день. Но это действенная мера, о чем говорят данные наблюдений за здоровьем и уровнем энергии 20 тысяч человек из США и Китая.Ученые заявили, что у людей, которые тяжело засыпают, часто просыпаются и спят всего по шесть часов ночью, сильно снижаются показатели увлажненности организма (об этом, в частности, свидетельствуют анализы образцов мочи). Восполнение баланса увлажненности уменьшает ощущение усталости и помогает лучше справляться с проблемами ночного сна, в чем смогли убедиться научные специалисты.